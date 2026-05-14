Corsa in montagna | a Talamona grande successo per la San Giorgio Vertical

A Talamona si è svolta la quarta edizione di San Giorgio Vertical, una corsa in montagna organizzata dal Team K2 Valtellina. La competizione, denominata “Only Up”, ha visto la partecipazione di oltre 580 atleti provenienti da diverse zone. Tra i partecipanti si sono distinti ancora una volta Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, che hanno preso parte alla gara. La manifestazione si è svolta mercoledì in un clima di entusiasmo e grande afflusso di pubblico.

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Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, ancora loro. In più di 580 mercoledì a Talamona hanno dato vita a una grande quarta edizione di San Giorgio Vertical, la gara “Only Up” organizzata dal Team K2 Valtellina. Numeri alla mano il Circuito GoInUp Vertical sta diventando un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Una gara di grande importanza: la Life365.eu ospita San Giorgio TERMOIDRAULICA INVERNIZZI GIORGIO S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com San Giorgio Vertical GoInUp: Crippa e Della Pedrina sbancano TalamonaGrandi numeri a Talamona nel quarto dei dodici appuntamenti del circuito only-up benefico e solidale della Bassa Valtellina ... sportmediaset.mediaset.it