Corsa in montagna | a Talamona grande successo per la San Giorgio Vertical
A Talamona si è svolta la quarta edizione di San Giorgio Vertical, una corsa in montagna organizzata dal Team K2 Valtellina. La competizione, denominata “Only Up”, ha visto la partecipazione di oltre 580 atleti provenienti da diverse zone. Tra i partecipanti si sono distinti ancora una volta Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, che hanno preso parte alla gara. La manifestazione si è svolta mercoledì in un clima di entusiasmo e grande afflusso di pubblico.
Alessandro Crippa e Sveva Della Pedrina, ancora loro. In più di 580 mercoledì a Talamona hanno dato vita a una grande quarta edizione di San Giorgio Vertical, la gara “Only Up” organizzata dal Team K2 Valtellina. Numeri alla mano il Circuito GoInUp Vertical sta diventando un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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