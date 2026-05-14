Coppa Italia l’errore che nemmeno il nuovo Var può correggere

Nella finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l’arbitro ha commesso un errore che il nuovo sistema Var non è riuscito a correggere. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Inter per 2-0, con numerosi episodi da moviola che hanno attirato l’attenzione. La sfida ha visto vari interventi dell’arbitro, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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Fa discutere l’arbitraggio di Guida nella finale tra Lazio e Inter. Tutti gli episodi da moviola con una curiosità L’ Inter batte la Lazio 2-0 e si aggiudica la Coppa Italia in una finale che ha visto diversi episodi da moviola. Le prime proteste dei biancocelesti riguardano il calcio d’angolo da cui nasce l’autogol di Marusic. Dai prossimi Mondiali, con il nuovo protocollo, il Var potrà intervenire anche sui corner, ma solo quelli chiari. In questo caso non si capisce se l’ultimo a toccare sia Dumfries o, come pare, Nuno Taveres. Quindi si lascia la decisione di campo. Lazio Inter con l’arbitro Guida (foto Ansa) – Calciomercato.it I capitolini chiedono l’espulsione di Bastoni per somma di ammonizioni.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Coppa Italia, l’errore che nemmeno il nuovo Var può correggere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di…»Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato... Leggi anche: Bosnia-Italia, espulso Alessandro Bastoni: l'errore che può costare il Mondiale Temi più discussi: Coppa Italia: Errore di Tavares, Dumfries ringrazia e Lautaro raddoppia: 2-0 Inter Video; Il Presidente Sergio Mattarella riceve la squadra arbitrale della finale di Coppa Italia (VIDEO); Lo strapotere dell'Inter e la capacità di indurre avversario all'errore: la distanza tra le altre ora è umiliante; Coppa Italia, Abodi: Ricorrere al giudice è errore in partenza - Radio Studio90 Italia. Quel gran genio del male di #Douvikas, che fa impigliare il povero #Acerbi nella maglia, per indurre l'arbitro in errore. Tentativo non riuscito, bravo #Sozza a non cadere nel tranello!!! #InterComo #coppaitalia #emozioni x.com Sarri dopo la finale di Coppa Italia prospetta un clamoroso scenarioIl tecnico della Lazio al termine della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter rilascia delle clamorose dichiarazioni. AI microfoni di Mediaset Maurizio Sarri torna sull’orario e sulla data nei quali ... 100x100napoli.it Lazio-Inter 0-2: i nerazzurri di Chivu chiudono il double, la Coppa Italia è la decima della storiaFinale Coppa Italia 2026: Inter batte Lazio 2-0 all'Olimpico con autogol Marusic e Lautaro. Decima Coppa nerazzurra, double per Chivu, primo dal 2010. lifestyleblog.it