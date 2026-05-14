Coppa Italia Inter-Lazio la finale meno vista in tv degli ultimi 17 anni

La finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio si è conclusa con ascolti televisivi inferiori rispetto alle ultime 17 edizioni. Nonostante il risultato e l’andamento della partita non abbiano suscitato grandi emozioni, i dati raccolti mostrano un calo di pubblico davanti allo schermo. La partita ha registrato numeri più bassi rispetto alle precedenti finali, riflettendo una tendenza che coinvolge il calcio italiano in questo periodo. Questi dati evidenziano come il panorama sportivo manifesti segnali di cambiamento.

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Sì, è vero, non c’è stato chissà che spettacolo sul campo e l’andamento della finale non ha regalato grandissime sorprese, però i numeri dell’ultimo atto della Coppa Italia restituiscono la fotografia di un calcio che vive di profondi contrasti. Secondo i dati elaborati e pubblicati da Calcio e Finanza, Lazio-Inter ha generato un vero e proprio cortocircuito tra la febbre degli spalti e il gelo del pubblico televisivo, segnando un divario storico. L’Olimpico d’oro: l’incasso più alto di sempre. Lazio-Inter è stata la finale di Coppa Italia con il più alto incasso da botteghino nella storia della competizione. Grazie al tutto esaurito dello stadio Olimpico, è stato sfondato l’incredibile muro dei 5,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Coppa Italia, Inter-Lazio la finale meno vista in tv degli ultimi 17 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia Sullo stesso argomento Crollo ascolti per la finale di Coppa Italia: Lazio Inter ai minimi storici da 17 annidi Lorenzo VezzaroLazio Inter registra lo share più basso dal 2010: i numeri di un’edizione sottotono a livello televisivo Nonostante il prestigio... Lazio-Inter 0-3, prova di forza nerazzurra in vista della finale Coppa ItaliaAGI - L'Inter batte la Lazio all'Olimpico, ritrova il gol di capitan Lautaro e lancia un forte segnale ai biancocelesti in vista della finale di... Temi più discussi: Alle 21:00 Lazio-Inter: guida alla finale di Coppa Italia; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; Inter-Lazio, finale di Coppa Italia: Chivu ritrova i titolari per il bis, ma l’ombra del 2025 spaventa i nerazzurri; Finale Coppa Italia 2026 Lazio-Inter: quando e dove vederla in tv, precedenti e attese. Coppa Italia, il botteghino sorride ma gli ascolti fanno flop: Lazio-Inter è la finale meno vista dal 2010 e l'edizione 2025/26 del torneo è quella che ha fatto registrare meno spettatori in tv negli ultimi 10 anni x.com Lazio – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Finale Coppa ItaliaDove vedere Lazio - Inter in diretta Tv e Streaming Live, Finale di Coppa Italia, Mercoledì 13 alle ore 21:00. stadiosport.it Finale Coppa Italia, l’Inter batte 2-0 la Lazio e conquista il trofeoNello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it