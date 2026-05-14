Controlli a tappeto sui mezzi pesanti a Nole | nel mirino la revisione periodica e il rispetto dei tempi di guida

Mercoledì 13 maggio 2026, sono stati effettuati controlli su larga scala sulla strada provinciale 2 che attraversa le valli di Lanzo. Le operazioni hanno coinvolto diversi mezzi pesanti e si sono concentrate sulla verifica della revisione periodica dei veicoli e sul rispetto dei tempi di guida previsti dalle normative vigenti. Le forze dell’ordine hanno fermato numerosi veicoli, controllando documenti e condizioni di sicurezza, senza segnalare incidenti o sanzioni particolari. La giornata si è svolta con attenzione ai dettagli e senza particolari inconvenienti.

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Mattinata di controlli a tappeto sulla strada provinciale 2 per le valli di Lanzo quella di mercoledì 13 maggio 2026. L'operazione ha visto impegnate due pattuglie della polizia stradale di Chivasso e due della polizia locale di Nole, coordinate dal comandante Marco Ortalda. L'attività è stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli mirati sui mezzi pesantiControlli più mirati sulle strade, anche nel contrasto dei reali ambientali legati appunto alla circolazione dei veicoli, soprattutto i mezzi pesanti. Più controlli e giro di vite sui mezzi pesantiGiro di vite nei confronti degli autotrasportatori, con 20 controlli effettuati da parte della Polizia Locale solo nei primi due mesi di quest’anno. Temi più discussi: Lungo weekend di controlli a tappeto sul litorale: sanzioni per irregolarità nei locali e guida in stato di ebbrezza; Controlli a tappeto Atv sugli autobus a Legnago e Porto: verifiche su duemila pendolari; Controlli a tappeto nel weekend: tre patenti ritirate tra Jesi e Senigallia; Controlli a tappeto sugli autobus. Questa settimana record di sanzioni. La Giunta spazza via la vecchia legge sui corsi professionali: bilanci certificati e controlli a tappeto per le agenzie x.com Controlli a tappeto sulla provinciale delle Valli di Lanzo: Più sicurezza contro mezzi irregolari e trasporti fuori normaOperazione congiunta tra Polizia Stradale e Polizia Locale di Nole lungo la SP2: verificati centinaia di veicoli grazie ai controlli tecnologici da remoto ... giornalelavoce.it Controlli a tappeto sul litorale: irregolarità nei locali e casi di guida in stato di ebbrezzaProseguono i servizi straordinari di controllo del territorio lungo il litorale ravennate. Nel fine settimana, su disposizione del Questore di Ravenna e in risposta alle esigenze emerse in sede di Com ... ravennawebtv.it