Contratto dirigenti scolastici 2022-24 cosa è previsto? Aumenti arretrati ferie mobilità e permessi SPECIALE con Codispoti Uil Scuola LIVE Giovedì 14 maggio alle 15 | 00

Il contratto per i dirigenti scolastici relativi al biennio 2022-2024 è stato firmato presso l’Aran, segnando la conclusione di una fase negoziale. Tra le questioni trattate ci sono gli aumenti salariali, gli arretrati, le ferie, la mobilità e i permessi. Per approfondire le novità e le specifiche previste, è previsto un speciale con un rappresentante sindacale, in diretta online, giovedì 14 maggio alle 15:00.

La tornata contrattuale 2022-2024 per l’area dirigenziale dell’Istruzione e della Ricerca si è chiusa on la firma al tavolo dell’Aran. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contratto dirigenti 22-24, cosa è previsto Aumenti, arretrati, ferie, mobilità e permessi

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