Con In Vinco Veritas una giornata e?bike tra diga borghi e foreste Casentinesi

Dopo il grande successo dell’evento "Pedalando tra le Rotte del Cielo” organizzato nel contesto del Biodiversy Fest, lo scorso 9 maggio da Fiab Forlì e Fiab Cesena in collaborazione con la VrgBike — la grande ciclovia che collega il Brennero a Roma che ha portato un folto gruppo di ciclisti a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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