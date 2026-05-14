Concorsopoli lo sfogo della ex presidente Marini | Condannata per non aver commesso il fatto
"Sono stata condannata per non aver commesso il fatto, in una vicenda giudiziaria controversa che si poneva sicuramente obiettivi non connessi alla ricerca di prove e riscontri di presunti reati": durissimo e amaro il commento dell'ex presidente della Giunta regionale dell'Umbria Catiuscia Marini.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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