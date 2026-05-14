Concorsopoli lo sfogo della ex presidente Marini | Condannata per non aver commesso il fatto

Da perugiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Sono stata condannata per non aver commesso il fatto, in una vicenda giudiziaria controversa che si poneva sicuramente obiettivi non connessi alla ricerca di prove e riscontri di presunti reati": durissimo e amaro il commento dell'ex presidente della Giunta regionale dell'Umbria Catiuscia Marini.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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