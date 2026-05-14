Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione
È stata annunciata una serie di quattro webinar dedicati alle tecniche di comunicazione con le famiglie, pensata per aiutare gli insegnanti a gestire colloqui complessi. La seconda edizione dell'iniziativa prevede un massimo di 50 partecipanti. La relazione con le famiglie rappresenta una delle attività più impegnative nel lavoro degli insegnanti, coinvolgendo aspetti di ruolo, emozione e aspettativa che spesso risultano difficili da affrontare senza strumenti adeguati.
La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Quando si usa l’espressione elenco degli psicoterapeuti, la prima cosa da fare è distinguere bene i piani. Un conto è parlare di ciò che la legge istituisce formalmente. Un altro conto è parlare delle modalità con cui gli Ordini, nella pratica, rendono consultabil - Facebook facebook