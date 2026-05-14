Cocaina nel wc dopo le urla in arabo

Durante un controllo di routine in via Masia, i carabinieri della stazione Pilastro, con l’ausilio della Squadra Intervento Operativo, hanno trovato cocaina nel wc di un appartamento. Prima dell’intervento, si erano uditi alcuni abusi verbali in lingua araba provenire dall’interno dell’abitazione. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’identificazione di alcune persone coinvolte.

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