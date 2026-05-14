Cocaina nel wc dopo le urla in arabo
Durante un controllo di routine in via Masia, i carabinieri della stazione Pilastro, con l’ausilio della Squadra Intervento Operativo, hanno trovato cocaina nel wc di un appartamento. Prima dell’intervento, si erano uditi alcuni abusi verbali in lingua araba provenire dall’interno dell’abitazione. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’identificazione di alcune persone coinvolte.
Un controllo di routine in via Masia si è trasformato in un'operazione antidroga. I carabinieri della stazione Pilastro, supportati dalla Squadra Intervento Operativo (S.I.O.) del V° Reggimento Emilia Romagna, hanno tratto in arresto una coppia di origini marocchine, rispettivamente di 22 e 27. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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