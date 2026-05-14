Cirio | il dialogo Trump-Xi è un punto di partenza per le economie locali

Il recente incontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese ha suscitato interesse tra gli operatori economici locali. La discussione tra i due leader ha rappresentato un primo passo per avviare dialoghi tra le economie delle rispettive nazioni. Tra le questioni sollevate, si sono fatte domande sulla possibile ripercussione del vertice sulla produzione agricola di una regione italiana. Inoltre, si è notato che l’ex presidente ha scelto di coinvolgere diciassette manager anziché diplomatici.

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