Cirio | il dialogo Trump-Xi è un punto di partenza per le economie locali
Il recente incontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese ha suscitato interesse tra gli operatori economici locali. La discussione tra i due leader ha rappresentato un primo passo per avviare dialoghi tra le economie delle rispettive nazioni. Tra le questioni sollevate, si sono fatte domande sulla possibile ripercussione del vertice sulla produzione agricola di una regione italiana. Inoltre, si è notato che l’ex presidente ha scelto di coinvolgere diciassette manager anziché diplomatici.
? Domande chiave Come influenzerà il vertice Trump-Xi la produzione agricola nel Cuneese? Perché Trump ha scelto diciassette manager invece di diplomatici? Cosa accadrà alle stalle locali se si blocca lo stretto di Hormuz? Come inciderà il prezzo del gas cinese sul lavoro in Piemonte??? In Breve Trump porta 17 manager invece di 17 diplomatici al vertice. Il 50% del gas per la Cina transita nello stretto di Hormuz. Le decisioni globali impattano allevamenti di Savigliano e della Basilicata. La st . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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