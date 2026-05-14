Che ruolo giocano India e Giappone al vertice Trump-Xi
Al vertice tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, i rappresentanti di India e Giappone hanno svolto ruoli diversi, anche se non ufficialmente coinvolti nei negoziati principali. Le loro partecipazioni sono state analizzate in vari studi, tra cui il libro di Kerry Brown e Kalley Wu Tzu-hui, che approfondisce le dinamiche tra Stati Uniti, Cina e le altre potenze regionali. La presenza di questi paesi ha suscitato interesse per le possibili influenze sulle future relazioni internazionali.
Kerry Brown e Kalley Wu Tzu-hui, nel loro straordinario libro History,the United States and a Rising China.The Trouble with Taiwan, (Bloomsbury) non avevano dubbi: la questione di Taiwan «è la questione dei tempi presenti», scrivevano, perché si tratta di un conflitto irrisolvibile con le arti della diplomazia, ma solo con quelle del confronto di potenza. E questo confronto, qui sta il problema, si gioca in una delle regioni del pianeta strategicamente destinata a divenire sempre più dominante nella storia mondiale. La Cina dà certamente segni di rallentamento demografico e la sua crescita non è più veloce come ai tempi in cui era fondata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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