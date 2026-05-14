Nella casa del Grande Fratello Vip si è diffusa la notizia di un'infestazione di pidocchi, provocando grande agitazione tra i partecipanti. Alcuni concorrenti sono apparsi spaventati e sconvolti dalla situazione, mentre altri si sono dati da fare per trovare soluzioni rapide. La scoperta ha portato a un certo caos all’interno dell’abitazione, creando tensione tra i presenti e modificando momentaneamente la routine quotidiana.

La tranquillità nella casa del Grande Fratello Vip è stata improvvisamente spezzata da un episodio che ha gettato i concorrenti nel panico. A pochi giorni dalla finalissima, i gieffini si sono ritrovati alle prese con una vera emergenza igienica che ha trasformato il mega appartamento in un piccolo caos collettivo. Tra urla, pulizie improvvisate e battute surreali, gli inquilini hanno dovuto affrontare un problema decisamente inatteso. Non bastavano i topi, adesso anche i pidocchi: caos al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando alcuni concorrenti hanno notato strani insetti sui vestiti e negli spazi comuni della casa. Il primo a segnalare la situazione è stato Raimondo Todaro, che ha raccontato con preoccupazione: « Ho la t-shirt piena, ma sono strani.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che paura, al Grande Fratello Vip ci sono i pidocchi: panico nella casa, concorrenti spaventati, la reazione assurda

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