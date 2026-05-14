Cgil Caserta al via la campagna per le leggi di iniziativa popolare su sanità e appalti
La Cgil di Caserta ha avviato una campagna di raccolta firme per sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla Cgil nazionale. Le proposte riguardano la sanità pubblica e le condizioni del lavoro negli appalti. La campagna si concentra sulla sensibilizzazione dei cittadini e sulla promozione di iniziative legislative per affrontare questi temi. La raccolta firme mira a ottenere il sostegno necessario per presentare ufficialmente le proposte alle autorità competenti.
Al via la campagna della Cgil di Caserta per la raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla Cgil nazionale, con l’obiettivo di intervenire su due nodi centrali del dibattito sociale: sanità pubblica e dignità del lavoro negli appalti.Le iniziative si. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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