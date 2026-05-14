Cervinara rinasce Tangredi promette battaglia su treni e sanità | Con noi la musica cambia

A Cervinara si discute di un possibile rilancio del territorio, con il sindaco che annuncia battaglie su temi come i treni e la sanità. Durante un intervento pubblico, il primo cittadino ha accusato alcuni di aver scambiato i servizi pubblici con favori personali o familiari. La discussione si inserisce in un quadro di discussione politica locale, con promesse di cambiamenti e di una diversa gestione delle risorse pubbliche. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa sui temi sollevati.

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