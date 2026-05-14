Celtic-Hearts sabato 16 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno due gol dei Jambos a Parkhead

Sabato 16 maggio 2026 alle 13:30 si svolge la partita tra Celtic e Hearts, due squadre di massimo livello nel campionato di Premiership. Gli Hearts sono arrivati primi in classifica all’ultima giornata, ma devono affrontare un’importantissima trasferta contro il Celtic, che ha un punto in meno in classifica. La sfida si preannuncia molto combattuta, con i pronostici che indicano almeno due gol dei Hearts alla squadra di casa. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già rese note.

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