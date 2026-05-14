Celtic-Hearts sabato 16 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno due gol dei Jambos a Parkhead
Sabato 16 maggio 2026 alle 13:30 si svolge la partita tra Celtic e Hearts, due squadre di massimo livello nel campionato di Premiership. Gli Hearts sono arrivati primi in classifica all’ultima giornata, ma devono affrontare un’importantissima trasferta contro il Celtic, che ha un punto in meno in classifica. La sfida si preannuncia molto combattuta, con i pronostici che indicano almeno due gol dei Hearts alla squadra di casa. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già rese note.
Gli Hearts sono riusciti ad arrivare in testa alla classifica all’ultima giornata di Premiership ma ora sono attesi alla trasferta più difficile, quella in casa di un Celtic che ha solo un punto in meno e che quindi vincendo gli soffierebbe un titolo atteso da 66 anni proprio sul filo di lana. Ci sarà tensione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Celtic-Hearts (sabato 16 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/H5ATFK9 #scommesse #pronostici x.com
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