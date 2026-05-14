Castellini e il 1976 del Toro | Quello scudetto fu una rivoluzione
Luciano Castellini, ex portiere del Torino, ricorda il campionato del 1976, l’unico scudetto conquistato dal club dopo l’epoca degli Invincibili. In occasione del cinquantesimo anniversario di quel titolo, Castellini è tornato allo stadio dove si svolse la vittoria, condividendo ricordi di quei momenti e del rapporto di amicizia con alcuni avversari della Juventus. La vittoria del Torino in quella stagione è stata definita da lui come una vera rivoluzione.
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