Luciano Castellini, ex portiere del Torino, ricorda il campionato del 1976, l’unico scudetto conquistato dal club dopo l’epoca degli Invincibili. In occasione del cinquantesimo anniversario di quel titolo, Castellini è tornato allo stadio dove si svolse la vittoria, condividendo ricordi di quei momenti e del rapporto di amicizia con alcuni avversari della Juventus. La vittoria del Torino in quella stagione è stata definita da lui come una vera rivoluzione.

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© Calcionews24.com - Castellini e il 1976 del Toro: «Quello scudetto fu una rivoluzione»

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