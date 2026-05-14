L’inchiesta sulle presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e sui condizionamenti nel sistema arbitrale italiano ha suscitato molte discussioni. Recentemente, si è parlato di un possibile cambiamento di posizione dell’avvocato Schenone nel caso che coinvolge anche il club e l’arbitro Rocchi. L’avvocato ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero chiarire alcuni aspetti della vicenda, mantenendo alta l’attenzione sull’intera vicenda legale.

di Alessio Lento L’ inchiesta riguardante le presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e i condizionamenti sul mondo arbitrale italiano ha sollevato molte polemiche e preoccupazioni. Una delle figure più coinvolte in queste indagini è Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri per l’ Inter, recentemente ascoltato dagli investigatori da non indagato. Tuttavia, la sua posizione sembra non essere cambiata, almeno al momento, e a chiarire la questione è l’avvocato Michele La Francesca, che ha parlato della questione a ‘ius101.it’. Le indagini sul condizionamento arbitrale. La vicenda prende piede da una serie di intercettazioni e documenti acquisiti dalla Procura di Milano, che stanno cercando di fare chiarezza su presunti contatti tra membri della classe arbitrale e dirigenti delle squadre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caso Rocchi e Inter, la posizione di Schenone è cambiata? Parla l’avvocato

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