Carolina Morace stop alle discriminazioni nel mondo del calcio | C’è un problema culturale

Da novella2000.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carolina Morace, ex calciatrice di grande successo e oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, ha commentato la questione delle discriminazioni nel calcio. Ha affermato che nel mondo dello sport si riscontrano ancora problemi legati a differenze di trattamento e cultura. La sua posizione si basa su quanto osservato e vissuto nel corso della sua carriera e nelle attività attuali. La sua analisi si concentra sulla necessità di affrontare queste situazioni per favorire un ambiente più equo.

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Carolina Morace, oggi europarlamentare Movimento 5 Stelle, è stata una delle più grandi calciatrici italiane. La sua intervista sul numero di Novella 2000 in edicola. Carolina Morace, oggi europarlamentare Movimento 5 Stelle, è stata una delle più grandi calciatrici italiane. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, si è cimentata nel ruolo di allenatrice, arrivando anche a guidare una squadra maschile (la Viterbese, nel 1999). Laureata in Giurisprudenza, è ovviamente molto ferrata in materia sportiva. Il suo sogno? Niente più discriminazioni nel mondo calcistico (e sportivo). E un rilancio, che sia vero, delle società sportive attraverso aiuti reali, non fittizi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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