Carenze sulla sicurezza mega multa per un ristorante in centro

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, insieme ai colleghi dell'Arma territoriale, hanno ispezionato diversi esercizi pubblici nel centro della città. Durante le verifiche, sono state riscontrate carenze legate alla sicurezza. In seguito, uno dei ristoranti è stato sanzionato con una multa di grandi proporzioni. Le operazioni fanno parte di un’attività di controllo mirata a verificare la conformità alle normative vigenti nel settore della ristorazione.

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