Carenze sulla sicurezza mega multa per un ristorante in centro Denunciato l' amministratore

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, con il supporto delle forze dell'Arma locale, hanno ispezionato vari esercizi pubblici in città. Durante i controlli, sono emerse diverse irregolarità legate alla sicurezza nei locali. In particolare, un ristorante in centro è stato sanzionato con una multa di grandi dimensioni a causa di mancanze riscontrate. L'amministratore del locale è stato anche denunciato per le violazioni riscontrate durante le verifiche.

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I militari specializzati del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, supportati dai colleghi dell'Arma territoriale, hanno passato al setaccio diversi esercizi pubblici. L'attenzione si è focalizzata in particolare su ristorante della zona centrale della città, dove è stata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carenze sulla sicurezza, mega multa per un ristorante in centroI militari specializzati del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, supportati dai colleghi dell'Arma territoriale, hanno passato al... Blitz dei Nas in un ristorante: mega-multaCarne senza etichette nei congelatori, un magazzino abusivo e perfino un lavoratore in nero. Effetto Crans-Montana a Bologna, chiuso un circolo: «Carenze sulla sicurezza». Diversi eventi e concerti annullatiLa stretta sui locali notturni avviata dopo la tragedia nel locale di Crans Montana inizia a far sentire i suoi effetti anche sotto le Due Torri. Un circolo è stato chiuso dopo i controlli di sabato ... corrieredibologna.corriere.it La stretta anti movida. Carenze di sicurezza e igiene. Stangati due noti localiCarenze sul fronte della sicurezza e sulla conservazione dei cibi congelati. Per questo motivo due locali di Viareggio sono stati pesantemente stangati. E’ questo l’esito delle verifiche interforze ... lanazione.it