Carburante di contrabbando spacciato per liquido anticorrosivo | due denunciati

Da padovaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fiamme Gialle di Padova hanno sequestrato 27mila litri di gasolio dichiarato come olio anticorrosivo, ma in realtà di contrabbando. È stato inoltre sequestrato un autoarticolato impiegato per il trasporto illecito e sono state denunciate due persone alla Procura della Repubblica locale. Le operazioni rientrano in un’indagine volta a contrastare il traffico di carburante illecito.

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Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro preventivo 27mila litri di gasolio di contrabbando, formalmente dichiarato essere olio anticorrosivo, e unautoarticolato utilizzato per il trasporto illecito, denunciando alla locale Procura della Repubblica due.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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