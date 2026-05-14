Carburante di contrabbando spacciato per liquido anticorrosivo | due denunciati

Le Fiamme Gialle di Padova hanno sequestrato 27mila litri di gasolio dichiarato come olio anticorrosivo, ma in realtà di contrabbando. È stato inoltre sequestrato un autoarticolato impiegato per il trasporto illecito e sono state denunciate due persone alla Procura della Repubblica locale. Le operazioni rientrano in un’indagine volta a contrastare il traffico di carburante illecito.

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