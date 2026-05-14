Nella capitale si registrano attualmente lunghe code e blocchi sulla Tangenziale Est, sulla via Cassia e sulla strada statale Raccordo. Le congestioni stanno causando rallentamenti significativi sulla viabilità, in particolare sulla direttrice verso l'aeroporto di Fiumicino. Le auto si accumulano in diverse zone, rallentando il traffico e prolungando i tempi di percorrenza per chi si dirige verso i principali punti di uscita della città.

? Punti chiave Quali sono i nodi stradali più bloccati in questo momento?. Come influiscono i rallentamenti sulla percorrenza verso l'aeroporto di Fiumicino?. Dove si concentrano i colli di bottiglia tra Raccordo e arterie radiali?. Quanto tempo si rischia di perdere sulle direttrici verso il centro?.? In Breve Code fino a 30 minuti sulla Casilina e rallentamenti sulla Laurentina.. Blocchi su via dei Laghi verso l'area di via delle Capannelle.. Rallentamenti sulla Flaminia tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali.. Congestione sulla Roma-Teramo tra Tor Cervara e il bivio Tangenziale Est.. Tra le 09:10 e le ore successive di questo giovedì 14 maggio 2026, il traffico verso Roma subisce forti rallentamenti che interessano diverse arterie principali, con code che si estendono dalla Tiburtina alla Cassia e lungo i tratti del Raccordo Anulare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità Roma: code e blocchi su Tiburtina, Cassia e Raccordo

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