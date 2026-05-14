Caos in Arabia | autogol al 98? e rissa tra tifosi e VIP in tribuna

In Arabia Saudita, si è verificato un episodio di caos durante una partita, con un autogol al 98° minuto e una rissa tra tifosi e personaggi di spicco in tribuna. L'Al-Hilal ora si trova a dover recuperare cinque punti nelle ultime due giornate di campionato, mentre l'errore dell'allenatore ha compromesso le speranze di Cristiano Ronaldo di vincere il titolo. La situazione ha attirato l'attenzione dei media locali.

? Domande chiave Come può l'Al-Hilal recuperare cinque punti nelle ultime due giornate?. Perché l'errore di Bento ha distrutto il sogno di Cristiano Ronaldo?. Chi sono i VIP coinvolti nella violenta rissa tra i tifosi?. Come influirà lo scontro in tribuna sulla sicurezza del campionato?.? In Breve Simakan segna per l'Al-Hilal al 37esimo minuto della sfida.. Al-Nassr guida la classifica con 5 punti di vantaggio sull'Al-Hilal.. L'Al-Hilal di Simone Inzaghi vanta superiorità negli scontri diretti.. Tifosi dell'Al-Hilal aggrediscono sceicchi nel settore VIP con aste e bastoni.. Al minuto 98 della sfida tra Al-Nassr e Al-Hilal, l’autogol di Bento ha trasformato un trionfo imminente in un pareggio sofferto che mantiene accesa la lotta per il titolo saudita.🔗 Leggi su Ameve.eu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa: sceicchi e tifosi a bastonate dopo il pareggio di Inzaghi al 98°La rissa Al Nassr-Al Hilal è arrivata puntuale dopo una partita che aveva già attraversato tutti i livelli del caos calcistico saudita.

Caos in campo: rissa tra tifosi. Partita sospesa!La partita si trasforma in un campo di battaglia, il calcio sparisce e resta solo la violenza.

Si parla di: Clamoroso in Arabia, bastonate tra sceicchi e tifosi dopo Al Nassr-Al Hilal; Cristiano Ronaldo disperato in panchina dopo l’autogol | Rimandato il primo trofeo in Arabia Saudita.