Canti di speranza | concerto con esibizioni di tre eccellenze musicali della Corea del Sud

Il 24 maggio alle 20, nella chiesa dello Spirito Santo a Pescara, si svolgerà il concerto intitolato “Canti di speranza”. L’evento vedrà esibirsi tre artisti provenienti dalla Corea del Sud, noti per le loro performance nel panorama musicale internazionale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce in una serie di iniziative culturali organizzate nella città. La serata offrirà un momento di musica dal vivo, con un repertorio che spazia tra diversi generi e stili.

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