Canti di speranza | concerto con esibizioni di tre eccellenze musicali della Corea del Sud
Il 24 maggio alle 20, nella chiesa dello Spirito Santo a Pescara, si svolgerà il concerto intitolato “Canti di speranza”. L’evento vedrà esibirsi tre artisti provenienti dalla Corea del Sud, noti per le loro performance nel panorama musicale internazionale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce in una serie di iniziative culturali organizzate nella città. La serata offrirà un momento di musica dal vivo, con un repertorio che spazia tra diversi generi e stili.
Il prossimo 24 maggio si terrà a Pescara, nella chiesa dello Spirito Santo, il concerto “Canti di speranza”, alle ore 20.30. Si tratta di un evento di rilevanza storica, che vedrà esibirsi tre eccellenze musicali provenienti dalla Corea del Sud, in particolare dalla città di Daejeon.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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