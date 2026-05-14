Canile di Mortara Oipa diffida il Comune | Volontari non possono sostituire il servizio pubblico

Il canile di Mortara torna al centro di una disputa tra l’associazione di tutela animale e le autorità comunali. Dopo il passaggio alla gestione diretta da parte del Comune, i volontari che collaboravano con la struttura sono stati allontanati e definiti come persone prive di titolo ufficiale. L’associazione ha inviato una diffida al Comune, sostenendo che i volontari non possono sostituire il servizio pubblico e chiedendo chiarimenti sulla gestione del canile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui