Camaiore dieci operai vincono 980mila euro con 5 euro

A Camaiore, in provincia di Lucca, dieci operai hanno vinto quasi un milione di euro con una giocata da soli cinque euro al SuperEnalotto. La somma totale è di 980.000 euro, una delle vincite più consistenti registrate negli ultimi mesi nella regione. La notizia ha attirato l’attenzione locale, considerando l’importo e il numero di persone coinvolte. La giocata è stata effettuata in un punto vendita della zona, senza ulteriori dettagli sui singoli vincitori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CAMAIORE (LU) – La fortuna sorride alla Versilia con il caso del SuperEnalotto dove dieci operai vincono 980mila euro, una delle vincite più alte registrate negli ultimi mesi in Toscana. Il colpo è stato centrato nella tabaccheria Matteucci di via Cesare Battisti, nel centro storico di Camaiore, dove un gruppo di lavoratori ha deciso di tentare la sorte partecipando a un sistema condiviso. Secondo quanto ricostruito dai titolari dell’attività, dieci operai del territorio hanno investito 5 euro ciascuno per acquistare una quota del sistema giocato nella cosiddetta Bacheca dei Sistemi del SuperEnalotto. La combinazione vincente ha permesso di centrare il “5+1 Stella”, facendo salire il premio complessivo a circa 980mila euro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Camaiore, dieci operai vincono 980mila euro con 5 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Super Enalotto: 10 operai mettono 5 euro ciascuno per un sistema e vincono 980mila euroCamaiore (lucca), 13 maggio 2026 – Sfiora il milione di euro la vincita di 10 operai alla tabaccheria Matteucci di via Cesare Battisti nel centro... Dieci ore al giorno per 800 euro al mese: operai sfruttati, blitz in un laboratorio tessile. Arrestata la titolarePrato, 24 aprile 2026 – Dieci lavoratori irregolari e in accertate condizioni di sfruttamento. Temi più discussi: Super Enalotto: 10 operai mettono 5 euro ciascuno per un sistema e vincono 980mila euro; SuperEnalotto, dieci operai vincono 980mila euro a Camaiore con 5 euro a testa; Super Enalotto | 10 operai mettono 5 euro ciascuno per un sistema e vincono 980mila euro. Camaiore, dieci operai vincono 980mila euro con 5 euroCAMAIORE (LU) – La fortuna sorride alla Versilia con il caso del SuperEnalotto dove dieci operai vincono 980mila euro, una delle vincite più alte registrate negli ultimi mesi in Toscana. Il colpo è st ... msn.com SuperEnalotto, dieci operai vincono 980mila euro a Camaiore con 5 euro a testaLa fortuna fa tappa in Toscana, a Camaiore (Lucca), dove dieci operai hanno centrato una maxi vincita al SuperEnalotto sfiorando il milione di euro. msn.com