Camaiore dieci operai vincono 980mila euro con 5 euro
A Camaiore, in provincia di Lucca, dieci operai hanno vinto quasi un milione di euro con una giocata da soli cinque euro al SuperEnalotto. La somma totale è di 980.000 euro, una delle vincite più consistenti registrate negli ultimi mesi nella regione. La notizia ha attirato l’attenzione locale, considerando l’importo e il numero di persone coinvolte. La giocata è stata effettuata in un punto vendita della zona, senza ulteriori dettagli sui singoli vincitori.
CAMAIORE (LU) – La fortuna sorride alla Versilia con il caso del SuperEnalotto dove dieci operai vincono 980mila euro, una delle vincite più alte registrate negli ultimi mesi in Toscana. Il colpo è stato centrato nella tabaccheria Matteucci di via Cesare Battisti, nel centro storico di Camaiore, dove un gruppo di lavoratori ha deciso di tentare la sorte partecipando a un sistema condiviso. Secondo quanto ricostruito dai titolari dell’attività, dieci operai del territorio hanno investito 5 euro ciascuno per acquistare una quota del sistema giocato nella cosiddetta Bacheca dei Sistemi del SuperEnalotto. La combinazione vincente ha permesso di centrare il “5+1 Stella”, facendo salire il premio complessivo a circa 980mila euro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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