Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Mentre si avvicina la fine dell’anno scolastico attuale, le Regioni hanno iniziato a pubblicare i delibere con le date di inizio e fine delle lezioni per il prossimo anno scolastico 20262027. Le diverse regioni italiane hanno stabilito in modo ufficiale le date di inizio delle attività scolastiche a settembre, con alcune che prevedono l’avvio già nella prima settimana e altre che posticipano l’inizio al secondo o terzo giorno del mese. Le date variano da regione a regione e sono consultabili sui siti ufficiali delle amministrazioni locali.

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Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione [AGGIORNATO]; Il calendario scolastico 2026-2027; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; La scuola inizierà 4 giorni dopo, il 14 settembre. Approvato il calendario in Piemonte. Le Regioni iniziano a pubblicare le delibere per il rientro in classe: ecco il calendario scolastico 2026/27 con i giorni di chiusura e le novità. #Didattica x.com Basilicata, approvato il calendario scolastico 2026-27: si torna in aula il 16 settembreApprovato il calendario scolastico 2026-2027 in Basilicata: si torna in classe il 16 settembre. Le lezioni termineranno l'8 giugno per primaria e secondaria, il 30 giugno per l'infanzia. L'assessore C ... trmtv.it Calendario scuola 2026-2027 ufficiale, chi tornerà per primo in aula e tutti i ponti previsti per le festeLe date ufficiali dell'anno scolastico 2026/27: si parte il 7 settembre. Ecco il calendario completo dei ponti e delle vacanze ... virgilio.it