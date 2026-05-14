Calciomercato Juve dal rinnovo di Vlahovic agli obiettivi di Spalletti in difesa
La Juventus sta lavorando sul calciomercato per la prossima stagione, concentrandosi su alcuni movimenti chiave. Tra le priorità c’è il rinnovo di Vlahovic, considerato un elemento centrale per la squadra. Nel frattempo, l’allenatore punta a rinforzare la difesa, con obiettivi ancora da definire, prima di concentrarsi su altre operazioni di mercato. Le strategie della società si muovono su più fronti per migliorare la rosa.
Abbiamo provato ad analizzare le mosse del mercato della Juventus per la prossima stagione. Il rinnovo di Vlahovic rimane uno dei principali obiettivi, ma prima Spalletti intende sistemare adeguatamente il reparto arretrato. Facciamo il punto sulle strategie bianconere.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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