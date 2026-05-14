Calcio a 5 slittano playoff e playout in Serie A Ricorso della Procura federale
La Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 ha annunciato che i playoff scudetto e i playout per la stagione 2025-2026 del campionato di calcio a 5 sono stati rinviati. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato pubblicato sui loro siti ufficiali. Contestualmente, è stato reso noto che la Procura federale ha presentato un ricorso riguardo a questa situazione.
Con un comunicato pubblicato sui propri siti, Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, hanno reso noto che l’avvio dei playoff scudetto e dei playout salvezza per la stagione 2025-2026 del massimo campionato italiano di futsal è stato posticipato. Lo start della post season, previsto inizialmente per sabato 16 maggio, viene al momento rinviato alla settimana successiva, con la seguente calendarizzazione: PLAYOFF QUARTI DI FINALE 23052026 1^ gara 28052026 2^ gara 30052026 eventuale 3^ gara SEMIFINALI 06-07062026 1^ gara 11-12062026 2^ gara 13-14062026 eventuale 3^ gara FINALI 20062026 1^ gara 25062026 2^ gara 27062026 eventuale 3^ gara PLAYOUT 23.🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Calcio a 5: playoff e playout della Serie A slittano in calendario. Ricorso della procura federaleCon un comunicato pubblicato sui propri siti, Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, hanno reso noto che...
Serie C, nessuna esclusione per il Trapani: respinto il ricorso della Procura FederaleRespinte le istanze della Procura (che chiedeva l'esclusione) e dello stesso club siciliano, che si opponeva alla penalizzazione.