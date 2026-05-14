Calcio a 5 slittano playoff e playout in Serie A Ricorso della Procura federale

La Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 ha annunciato che i playoff scudetto e i playout per la stagione 2025-2026 del campionato di calcio a 5 sono stati rinviati. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato pubblicato sui loro siti ufficiali. Contestualmente, è stato reso noto che la Procura federale ha presentato un ricorso riguardo a questa situazione.

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