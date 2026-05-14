In Calabria, si sono sollevate polemiche riguardo alla presenza di Tridico, che è stato accusato dalla maggioranza di essere assente. La discussione si è concentrata sul motivo per cui la mozione presentata da Enzo Bruno è stata respinta. Inoltre, si stanno esaminando le modalità con cui la Regione ha gestito i fondi destinati alle imprese. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra i rappresentanti politici della zona.

? Domande chiave Perché la maggioranza ha respinto la mozione di Enzo Bruno?. Come ha fatto la Regione a gestire i fondi per le imprese?. Chi deve rispondere della gestione dell'emergenza dopo il Ciclone Harry?. Quali conseguenze avrà questo scontro tra Bruxelles e la Regione?.? In Breve Vicepresidente Filippo Mancuso difende la Giunta contro la mozione del consigliere Enzo Bruno.. La Regione ha erogato ristori economici immediati alle aziende colpite dal Ciclone Harry.. La maggioranza contesta la distanza politica di Tridico dalle dinamiche della Calabria.. Il diniego alla proposta di Bruno segue la risoluzione dei problemi post-ciclone.. I...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, polemica con Tridico: la maggioranza lo accusa di assenza

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