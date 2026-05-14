Un nuotatore valdostano è stato convocato per partecipare alla Coppa Europa in programma a La Spezia. La selezione avviene tra 14 atleti scelti dalla federazione, senza dettagli sul percorso che ha portato alla sua scelta. La competizione vedrà la presenza di diversi campioni europei, anche se i nomi specifici non sono stati ancora divulgati. La convocazione rappresenta un passo importante per il nuotatore, che si prepara ad affrontare una gara tra le migliori nazioni del continente.

? Domande chiave Chi sono i campioni che Brunier dovrà affrontare a La Spezia?. Come ha ottenuto il valdostino il posto tra i 14 convocati?. Quale salto di qualità deve dimostrare l'atleta contro Battocletti e Crippa?. Perché questa gara rappresenta il coronamento del percorso di Lorenzo?.? In Breve Gara dei 10.000 metri in programma sabato 23 maggio a La Spezia.. Brunier sfiderà Nadia Battocletti, Yeman Crippa e Illias Aouani sulla pista ligure.. L'atleta valdostano è uno dei 14 convocati per la Coppa Europa.. La selezione segue la stagione di successi tra pista, cross e corsa su strada.. La convocazione ufficiale per la Coppa Europa dei 10.000 metri su pista a La Spezia rappresenta un traguardo emozionante per Lorenzo Brunier, selezionato tra i 14 atleti che vestiranno l’azzurro il prossimo sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brunier tra l’élite: convocato per la Coppa Europa a La Spezia

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