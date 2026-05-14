Brignano il più presuntuoso Raul Cremona e Ale e Franz i più rombiballe I primi dieci anni di Zelig ho fatto la fame anche oggi non sono ricco non ho i milioni | parla Giancarlo Bozzo

Giancarlo Bozzo ha raccontato che durante i primi dieci anni di Zelig ha vissuto in difficoltà economiche, e ancora oggi non è diventato ricco o milionario. Ricorda che il suo debutto avvenne il 12 maggio 1986 in un locale di Viale Monza, che nel tempo si è trasformato da circolo a teatro e infine nella sede della storica trasmissione televisiva. Bozzo ha menzionato alcuni dei comici e personaggi che si sono distinti nel corso degli anni, come Brignano, Cremona, Ale e Franz.

Il primo spettacolo il 12 maggio 1986 in uno spazio in Viale Monza. Prima un circolo, poi un teatro, ora casa di Zelig. Una casa del cabaret che non è mai crollata grazie a Gino e Michele e Giancarlo Bozzo. Di quella prima sera il ricordo più vivo ancora oggi «sono quelle 5 mila persone arrivate, in un locale con 120 posti a sedere. Il traffico in tilt in tutto il quartiere, i tamponamenti, i due mega fari puntati verso il cielo.». Questa ancora l’emozione a distanza di anni di Giancarlo raccontata a Vanity Fair. E viva è ancora la formazione di quella sera: «Io, che presentavo. E Claudio Bisio, Paolo Rossi, Antonio Catania . Nella prima settimana in cartellone c’erano David Riondino, che amerò per sempre, e Angela Finocchiaro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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