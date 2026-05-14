Birà Food Coop 180mila euro di fatturato nei primi sei mesi di attività

Birà Food Coop ha registrato un fatturato di 180mila euro nei primi sei mesi di attività. La cooperativa conta oltre 500 soci e collabora con circa 50 aziende agricole locali.

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