Birà Food Coop 180mila euro di fatturato nei primi sei mesi di attività
Birà Food Coop ha registrato un fatturato di 180mila euro nei primi sei mesi di attività. La cooperativa conta oltre 500 soci e collabora con circa 50 aziende agricole locali.
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Un fatturato di 180mila euro nei primi sei mesi di attività, oltre 500 soci e 50 aziende agricole locali coinvolte.Questi i dati emersi dal primo bilancio d'esercizio di Birà Food Coop, la cooperativa di comunità del quartiere di via Birago a Perugia, che ha aperto le porte a giugno 2025.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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