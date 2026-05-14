Bernardo Silva Juve la società studia un rilancio con bonus per il portoghese Ecco le cifre e i dettagli

Da juventusnews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società della Juventus sta valutando un rilancio economico per il giocatore portoghese Bernardo Silva, includendo un piano di bonus nel contratto. Attualmente, sono in corso discussioni per definire le cifre e i dettagli di questa proposta. La trattativa si concentra su un possibile accordo che possa convincere il giocatore a trasferirsi alla squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.

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di Luca Fiore Bernardo Silva Juve, la dirigenza bianconera è pronta a fare un rilancio economico con bonus per il giocatore portoghese. Le cifre e i dettagli. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Bernardo Silva rappresenta uno degli obiettivi principali di Luciano Spalletti per questa delicata sessione di mercato. Il centrocampista del Manchester City è fortemente intrigato dall’idea, sebbene la sua prima scelta fosse quella di trasferirsi al Barcellona, sia per la città che per lo stile di gioco, o comunque in una formazione della Liga. Nessuna squadra iberica si sta muovendo con la forte insistenza della Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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