La società della Juventus sta valutando un rilancio economico per il giocatore portoghese Bernardo Silva, includendo un piano di bonus nel contratto. Attualmente, sono in corso discussioni per definire le cifre e i dettagli di questa proposta. La trattativa si concentra su un possibile accordo che possa convincere il giocatore a trasferirsi alla squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.

di Luca Fiore Bernardo Silva Juve, la dirigenza bianconera è pronta a fare un rilancio economico con bonus per il giocatore portoghese. Le cifre e i dettagli. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Bernardo Silva rappresenta uno degli obiettivi principali di Luciano Spalletti per questa delicata sessione di mercato. Il centrocampista del Manchester City è fortemente intrigato dall’idea, sebbene la sua prima scelta fosse quella di trasferirsi al Barcellona, sia per la città che per lo stile di gioco, o comunque in una formazione della Liga. Nessuna squadra iberica si sta muovendo con la forte insistenza della Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, la società studia un rilancio con bonus per il portoghese. Ecco le cifre e i dettagli

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BERNARDO SILVA - JUVE: la SITUAZIONE!

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