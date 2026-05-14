Benessere e della condivisione | a Portico la solidarietà si mette in cammino con la Sporticata

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Portico di Romagna, le manifestazioni estive organizzate dalla Pro Loco sono iniziate con l’obiettivo di promuovere momenti di benessere e di condivisione tra i partecipanti. La prima iniziativa prevista si inserisce in un calendario che prevede diverse attività, tutte finalizzate a coinvolgere la comunità locale e i visitatori. La manifestazione, intitolata Sporticata, rappresenta il punto di partenza di un percorso che continuerà durante tutta l’estate, offrendo occasioni di socializzazione e attività sportive.

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Le manifestazioni estive promosse dalla Pro Loco di Portico di Romagna si aprono ufficialmente sotto il segno del benessere e della condivisione. Domenica 31 maggio avrà luogo la nuova edizione della "Sporticata", l'attesa gironzolata sociale che invita cittadini e visitatori a riscoprire la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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