Benedette piogge invernali in Sicilia negli invasi c' è acqua sufficiente per tutto il 2026

Le recenti piogge invernali hanno portato un incremento dei livelli degli invasi in Sicilia, che ora contengono acqua sufficiente per coprire tutte le esigenze della regione fino alla fine del 2026. I dati ufficiali indicano che le riserve idriche sono ampiamente sopra la media storica, assicurando così la disponibilità di acqua per uso potabile, irriguo e industriale per i prossimi mesi. Nessuna restrizione particolare sembra essere necessaria in questa fase, grazie anche alla buona gestione delle risorse attuali.

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