Oggi mattina, in Calata Duilio, vicino alla Capitaneria di porto, un giovane ha subito un infortunio sul lavoro. Durante le operazioni, un bancale di vetri si è schiantato sul suo braccio, causandogli ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le dinamiche dell’incidente. Attualmente, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni del giovane.

Pesaro, 14 maggio 2026 – Un bancale di vetri gli è caduto su un braccio mentre stava lavorando: paura questa mattina in Calata Duilio, all’altezza della Capitaneria di porto, dove un ragazzo è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro. Le sue condizioni hanno fatto scattare anche l’attivazione di Icaro, l’eliambulanza regionale, pronta al trasferimento in ospedale. I soccorsi. L’allarme è partito nella mattinata, quando durante alcune operazioni di movimentazione un bancale carico di vetri sarebbe finito sul braccio del giovane lavoratore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ferito e lo ha poi caricato per trasferirlo fino alla piazzola dove era previsto l’arrivo di Icaro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bancale di vetri sul braccio: paura al porto per un giovane

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