baci alla francese

Un giornalista francese ha riferito che dietro la crisi tra il presidente e la moglie ci sarebbe una giovane attrice, Golshifteh Farahani. La notizia si lega anche a un episodio noto: lo schiaffo in diretta tv mentre scendevano dall'aereo in Vietnam. Questi dettagli sono stati condivisi senza ulteriori commenti o conferme ufficiali.

E così, secondo un noto giornalista francese, dietro la crisi tra il presidente Macron e la moglie Brigitte ricordate il famoso schiaffo in diretta tv, mentre scendono dall'aereo in Vietnam? ci sarebbe una giovane attrice, Golshifteh Farahani. Una «relazione platonica», dicono. I famosi messaggini, foto o video che Platone mandava ai suoi allievi dell'Accademia. Beh, e allora? A memoria di giornalista ci vengono in mente: Giscard d'Estaing che, da poco eletto presidente, si schiantò con la sua Ferrari all'alba con accanto l'amante, una nota attrice. François Mitterrand che durante tutto il suo lungo mandato mantenne una doppia vita, dividendosi tra la moglie e Anne Pingeot, conservatrice dei musei statali, dalla quale ebbe una figlia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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