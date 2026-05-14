Avellino appuntamento a Montevergine per salutare la stagione

L'Avellino ha concluso la sua stagione con una partita a Montevergine, dopo l'eliminazione nei playoff avvenuta a Catanzaro. La squadra ha avuto alcuni giorni di pausa prima di chiudere ufficialmente l'annata sportiva. La partita ha rappresentato il momento di saluto alla stagione e si è svolta in un clima di attesa per il prossimo campionato. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, mentre i tifosi seguono con interesse gli sviluppi futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiude con qualche giorno di pausa l’annata dell’ Avellino, reduce dall’eliminazione nei playoff maturata a Catanzaro. Il netto 3-0 incassato contro i giallorossi nel turno preliminare ha posto fine al cammino stagionale dei biancoverdi, che ora si preparano a salutarsi prima dello stop estivo. La squadra tornerà a riunirsi domenica mattina alle ore 10 per un appuntamento dal forte valore simbolico: la visita al Santuario di Montevergine. In programma anche l’incontro con l’Abate di Montevergine, Padre Riccardo Luca Guariglia, momento che precederà ufficialmente il rompete le righe. Dopo la giornata dedicata alla tradizionale visita religiosa, scatterà infatti la sospensione di tutte le attività della prima squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, appuntamento a Montevergine per salutare la stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da Montefusco ad Avellino, un appuntamento con la storia: l'evento promosso da "Insieme per Avellino e l'Irpinia"Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 17 presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale di Avellino. Meret pronto a salutare: addio a fine stagione?Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Inter sarebbe tra le squadre più interessate al numero uno azzurro. Si parla di: Avellino Basket, biglietti in vendita per Gara 4 play-off contro la Fortitudo Bologna. Montevergine, a rischio anche la festa della Candelora Guariglia: «La montagna va custodita»È arrivato anche l'annuncio ufficiale della comunità benedettina. L'abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, ha voluto comunicare ai devoti e ai tanti pellegrini che di solito, in questo ... ilmattino.it Avellino, riaperta la strada per Montevergine. Ma i fedeli al santuario solo con la funicolareÈ stata riaperta questa mattina la strada di collegamento con il Santuario di Montevergine che parte dal comune di Summonte (Avellino), necessaria a garantire il passaggio dei mezzi di soccorso che si ... napoli.repubblica.it