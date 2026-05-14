Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ospita dal 13 maggio al 20 settembre 2026 la mostra Lucio Dalla e Roberto Roversi. Automobili. Un disco, a cura di Carlo Emilio Zummo e Mario Esposito. L'esposizione celebra l'album cult del cantautore bolognese pubblicato il 14 marzo 1976 con testi del poeta Roberto Roversi, attraverso materiali d'archivio, illustrazioni e vetture per esplorare il rapporto tra uomo, musica e automobile. L'allestimento trasforma il capolavoro musicale di Lucio Dalla, che di fatto segna la fine della collaborazione tra Dalla e Roversi, in un'esperienza visiva e sonora che accompagna il visitatore in un percorso in cui le canzoni dell’album prendono forma intrecciando memoria storica, immaginario collettivo e riflessione contemporanea sul ruolo dell’auto nella società.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Automobili": al Mauto la mostra dedicata all'album di Lucio Dalla

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