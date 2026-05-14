Atmosfere cinematografiche a La Rimbomba | arriva il talento di Andrea Missiroli

Un viaggio sonoro tra minimalismo, suggestioni post-classiche e avanguardia elettronica. Venerdì 15 maggio, alle 21,30, il circolo culturale "La Rimbomba" (via Arrigo Mainardi, 14) ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della sua stagione: il concerto del compositore e polistrumentista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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