Aspettando Moriba

Un aggiornamento recente pubblicato sul sito di un quotidiano spagnolo segnala che il Celta mira a confermare la propria partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione. La squadra si prepara per la trasferta a San Mamés e intende schierare il massimo numero di giocatori disponibili per garantire la qualificazione. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa e riguarda i piani del club in vista delle ultime partite di campionato.

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2026-05-14 10:46:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il Celta vuole certificare la sua presenza in Europa la prossima stagione a San Mamés e vuole farlo con il maggior numero di truppe a disposizione. In questo senso, Claudio Giráldez spera di poter contare su Ilaix Moriba assente per problemi fisici in quest’ultima giornata. Il tecnico è ottimista: “ Da diverse settimane avverte fastidio al tendine rotuleo. e quando si mettono insieme tante partite per lui è difficile. Spero che possa giocare la partita del San Mamés”, dice l’allenatore. E il centrocampista ha giocato 3.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aspettando l’estate…ALLISTE - La nostra lettrice Barbara Verardi ci manda questo scatto dalla località Pilella a Capilungo, marina di Alliste. Dragaggio in tempi record aspettando i turistiLe grosse imbarcazioni per il dragaggio sono tornate a lavorare nel porto canale, per raccogliere circa 9mila metricubi di fanghi e ripulire gli...