Arriva il Giro d' Italia e il palazzo seicentesco ' si colora' di rosa

Il Giro d’Italia si avvicina e nelle settimane precedenti alla tappa milanese, un palazzo storico di Cesano Maderno si prepara a essere il protagonista di un evento speciale. Il 25 maggio, prima dell’arrivo della corsa nella città, la dimora secentesca ospiterà la “Carovana Rosa” e sarà ufficialmente Quartier Tappa della competizione ciclistica. La manifestazione coinvolge il palazzo, che si prepara a accogliere numerosi visitatori e appassionati.

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