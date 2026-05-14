Arriva il Giro d' Italia e il palazzo seicentesco ' si colora' di rosa
Il Giro d’Italia si avvicina e nelle settimane precedenti alla tappa milanese, un palazzo storico di Cesano Maderno si prepara a essere il protagonista di un evento speciale. Il 25 maggio, prima dell’arrivo della corsa nella città, la dimora secentesca ospiterà la “Carovana Rosa” e sarà ufficialmente Quartier Tappa della competizione ciclistica. La manifestazione coinvolge il palazzo, che si prepara a accogliere numerosi visitatori e appassionati.
Palazzo Arese Borromeo sta per tornare a ‘tingersi di rosa’. In occasione del 25 maggio, prima che Giro d’Italia 2026 arrivi a Milano, la dimora secentesca di Cesano Maderno ospiterà la “Carovana Rosa” e diventerà Quartier Tappa della corsa ciclistica.Le sale affrescate di Palazzo Arese Borromeo.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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