Arezzo si prepara alle elezioni del 24 e 25 maggio, mentre nella città vengono consegnate circa 10.000 scatole di Amazon senza indicazioni sul contenuto. Le consegne avvengono in un periodo di grande fermento politico e alcuni cittadini si domandano cosa ci possa essere dentro i pacchi. La distribuzione avviene in modo capillare, senza comunicazioni ufficiali sulle modalità o i destinatari.

AREZZO – Tempismo perfetto: mentre la città si prepara a infilarsi nella centrifuga delle elezioni del 24 e 25 maggio, ad Arezzo arrivano pure i pacchi misteriosi di Amazon. E francamente sarà difficile capire dove finisca la politica e dove inizi la tombolata. Dal 22 al 24 maggio il padiglione Redi di Arezzo Fiere ospiterà infatti l’evento dei “pacchi al buio”: migliaia di scatole acquistabili a peso senza sapere cosa c’è dentro. Una specie di lotteria nazionale tra phon, ciabatte ortopediche, lucine da giardino e probabili cinesate che neppure Temu avrebbe il coraggio di vendere. L’idea arriva dalla BlindBoxsrl, società specializzata nel recupero di pacchi Amazon dimenticati nei magazzini europei.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo al voto col pacco sorpresa: arrivano 10mila scatole Amazon al buio e qualcuno spera di trovarci dentro anche un sindaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Acquisti Amazon al buio, ecco come funziona il business da 10mila pacchi: “E ogni evento va sold out”

Pacchi Amazon “al buio” venduti a peso in centro, scoppia la polemicaPacchi Amazon mai aperti, venduti a peso e pubblicizzati con uno striscione all’ingresso di un negozio nel cuore del centro storico.

Temi più discussi: Elezioni comunali, primo sondaggio a 2 settimane dal voto: centrodestra indietro a Prato e Pistoia, Arezzo al ballottaggio?; Per Arezzo è certo il ballottaggio, i dati dell'ultimo sondaggio sui candidati e l'affluenza; Elezioni Arezzo, il sondaggio. Il duello Comanducci-Ceccarelli con il tesoretto Donati; Arezzo, il sondaggio pre elettorale: Comanducci avanti di misura su Ceccarelli, Donati al 13%.

Fratelli d'Italia Arezzo (@ItaliaArezzo) / Posts / X x.com

Arezzo al voto: l’enclave nera nella rossa ToscanaIl 24 e 25 maggio la città toscana torna alle urne. Il centrodestra punta su Marcello Comanducci, per mantenere a destra il sindaco, mentre il campo largo schiera Vincenzo Ceccarelli. Una battaglia el ... msn.com

Elezioni comunali, primo sondaggio a 2 settimane dal voto: centrodestra indietro a Prato e Pistoia, Arezzo al ballottaggio?L’affluenza potrebbe essere inferiore rispetto alle precedenti amministrative. Cresce il campo largo, il peso delle liste civiche ... corrierefiorentino.corriere.it