Alla Scala va in scena la stroncatura preventiva di Nabucco e Chailly

Il pubblico e la critica si preparano a seguire la rappresentazione di Nabucco prevista per il 16 maggio alla Scala di Milano, in un clima che sta suscitando molte discussioni. Nei giorni precedenti, sono emersi commenti e giudizi che sembrano anticipare una valutazione negativa della produzione e della direzione musicale. La tensione intorno allo spettacolo si percepisce tra gli addetti ai lavori, alimentando aspettative e curiosità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C’ è qualcosa di profondamente rivelatore nel clima che sta accompagnando il prossimo Nabucco del 16 maggio alla Scala di Milano. Non soltanto dal punto di vista musicale, ma culturale, sociale e perfino politico. Ancora prima che si alzi il sipario, ancora prima che orchestra e cantanti emettano una sola nota, il web è già attraversato da un’ondata di demolizione preventiva. Non di critica: demolizione e sarà bene chiarire la differenza. La critica presuppone competenza, argomentazione, responsabilità intellettuale. La demolizione preventiva invece è un riflesso nervoso, spesso astioso, alimentato dalla necessità contemporanea di esistere attraverso il dissenso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alla Scala va in scena la stroncatura preventiva di Nabucco e Chailly ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chailly e il "Nabucco" che ha unito l'ItaliaDa sabato torna alla Scala «Nabucodonosor» di Giuseppe Verdi con la direzione di Riccardo Chailly, Alessandro Talevi alla regia, scene di Gary McCann... La Scala cambia volto: Myung-Whun Chung guida il futuro dopo Chailly? Cosa sapere Myung-Whun Chung sarà Direttore Musicale della Scala dal 2026 succedendo a Riccardo Chailly. Temi più discussi: La Scala celebra 80 anni dalla ricostruzione del Teatro; Mattarella alla Scala per gli 80 anni dalla riapertura del teatro; Teatro alla Scala di Milano, il concerto con Mattarella (e i musicisti di Casa Verdi nel palco centrale) per gli 80 anni dalla riapertura; Mattarella alla Fondazione Renzo Piano e alla Scala di Milano. #MotoGP Alcuni dettagli inerenti Marc Marquez contenuti nell'ultimo episodio di INSIDE Ducati Lenovo Team disponibile a partire dalla giornata odierna sul canale YouTube Ducati. Come Davide Tardozzi aveva già avuto modo di parlarne lo scorso weeke x.com Il presidente Mattarella al Teatro alla Scala per il concerto in ricordo degli 80 anni dalla ricostruzioneLa Scala ricorda gli 80 anni dalla sua rinascita. Era l’11 maggio 1946 quando Arturo Toscanini dirigeva il concerto di riapertura della Scala ricostruita dopo i bombardamenti che nell’agosto 1943 ... tg.la7.it Alla Scala iniziata la tre giorni per celebrare la rinascita di 80 anni faInaugurata ieri la mostra 1946, la Scala rinasce — La ricostruzione del Teatro, della Città, del Paese con le foto e i documenti dell’epoca. Domani il ... milano.repubblica.it