Alla Sapienza il Papa attacca la corsa alle armi Resta il gelo con gli USA di Trump

Da lanotiziagiornale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il Papa è stato accolto con applausi dagli studenti all’Università Sapienza di Roma. Durante il suo intervento, ha criticato la corsa alle armi, sottolineando la necessità di limitare la produzione e la diffusione di armamenti. La visita è avvenuta in un clima di tensione tra la Chiesa e gli Stati Uniti, con i rapporti che si sono raffreddati durante l’amministrazione precedente. L’evento si è svolto in un’atmosfera di attenzione e interesse da parte dei presenti.

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Accolto dagli applausi degli studenti, questa mattina Papa Leone XIV si è recato all’Università Sapienza di Roma. Una visita molto attesa, durante la quale il Santo Padre, per nulla intimorito dalle critiche dell’amministrazione americana, che mal tollera i continui appelli alla pace in Medio Oriente, ha tenuto un lungo discorso senza fare alcun passo indietro, rinnovando il suo invito a far tacere le armi. “Nell’ultimo anno la spesa militare nel mondo è cresciuta enormemente, soprattutto in Europa. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezze, che depaupera gli investimenti in educazione e sanità e che smentisce la fiducia nella diplomazia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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