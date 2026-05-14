Alla Federtennis sospettano che i due derby di Roma e Torino nei giorni delle finali non siano casuali

Da ilnapolista.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Federtennis circolano dubbi riguardo alle scelte di programmazione dei derby di Roma e Torino, disputati durante le finali nazionali. Le decisioni sulle date e gli orari delle partite sono state oggetto di attenzione, senza che siano state fornite spiegazioni chiare o motivazioni ufficiali. La questione ha suscitato sospetti tra gli addetti ai lavori, che manifestano perplessità sulla trasparenza e sulla possibilità che ci siano altre motivazioni dietro le scelte effettuate.

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Dalle parti della Federtennis non si rassegnano all’incapacità e all’incompetenza. Non pensano che si tratti solo di quello. Il tema lo ha sollevato Maurizio Sarri che in questi giorni sta giganteggiando: “ In Italia ci sono due Finali Atp: una a Torino, le Finals, e in quella data hanno messo il derby di Torino, e una a Roma e in quella data hanno messo il derby di Roma”.  Ma è incapacità conclamata o c’è dell’altro? Perché dalle parti del tennis sono consapevoli che il calcio sta soffrendo, e maledettamente, il peso crescente dello sport che un tempo era degli snob e in quanto tale sfottuto da Giorgio Gaber. Ne è passato di tempo: più di cinquant’anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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