AGI - Aldair, storico difensore della Roma, si racconta nel documentario "Aldair. Cuore Giallorosso", in occasione dei suoi 60 anni. Un viaggio tra Italia e Brasile che ripercorre 13 stagioni in giallorosso e un legame indissolubile con la città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di Totti, Capello e altri protagonisti della sua straordinaria carriera. Il film diretto da Simone Godano è stato presentato al Cinema Barberini e arriverà nelle sale dal 21 maggio. Timido fuori dal campo, Aldair ha accettato di mettersi a nudo per questo progetto che celebra la sua carriera straordinaria. La timidezza e il racconto personale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Aldair al cinema commuove con "Cuore giallorosso"

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