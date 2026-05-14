Alassio denuncia per il Parco San Rocco | Situazione pericolosa
Una denuncia è stata presentata riguardo alla situazione del Parco San Rocco di Alassio, definita pericolosa da chi l’ha presentata. Si indaga su come siano stati spesi i fondi destinati alla manutenzione dell’area e sul motivo per cui l’area giochi rimane chiusa e transennata, impedendo ai bambini di accedervi. La questione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del parco.
? Punti chiave Come sono finiti i fondi destinati alla manutenzione del parco?. Perché l'area giochi è rimasta chiusa e transennata ai bambini?. Quali rischi reali corrano i cittadini a causa della pavimentazione dissestata?. Quando verrà rimosso il blocco all'accesso dell'auditorium Simonetti?.? In Breve Consiglieri Jan Casella e Lorenza Paola chiedono trasparenza sui fondi stanziati per il parco.. Pavimentazione dissestata e servizi igienici inaccessibili limitano la fruizione per residenti e turisti.. Area giochi con altalena transennata e auditorium Simonetti parzialmente inaccessibili per motivi di sicurezza.. I nuovi cancelli elettrici sollevano dubbi sulla loro effettiva operatività rispetto ai vecchi lucchetti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Altri 8 lupi trovati morti nel parco oltre a 3 volpi e una poiana, il Parco: "Situazione drammatica"Se si tratti sempre di avvelenamento lo si capirà quando saranno accertate le cause di morte, ma il sospetto c’è.
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Si parla di: Casella e Paola (Alassio di tutti): Parco San Rocco transennato, situazione pericolosa; Casella e Paola (Alassio di tutti) denunciano le condizioni di Parco San Rocco.