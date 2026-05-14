Alassio denuncia per il Parco San Rocco | Situazione pericolosa

Una denuncia è stata presentata riguardo alla situazione del Parco San Rocco di Alassio, definita pericolosa da chi l’ha presentata. Si indaga su come siano stati spesi i fondi destinati alla manutenzione dell’area e sul motivo per cui l’area giochi rimane chiusa e transennata, impedendo ai bambini di accedervi. La questione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del parco.

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