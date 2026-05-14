Al Salone del libro di Torino premiati due giovani scrittori valtellinesi

Al Salone Internazionale del Libro di Torino sono stati premiati due giovani scrittori provenienti dalla Valtellina. Tra gli oltre 400 autori presenti, molti hanno rappresentato la regione Lombardia, condividendo le proprie opere con il pubblico. La partecipazione regionale ha contribuito a dare un’immagine varia e articolata della produzione letteraria locale. Le premiazioni si sono svolte durante l’evento, che ha visto coinvolti numerosi autori emergenti e affermati, creando un’occasione di confronto e visibilità per le nuove proposte narrative.

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Oltre 400 autori hanno portato la Lombardia al Salone Internazionale del Libro di Torino, trasformando la creatività narrativa in un racconto corale del territorio. Da questa ampia partecipazione sono stati selezionati i 26 vincitori di ‘Futura. Raccontare la Lombardia’, il premio letterario. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Abruzzo protagonista al Salone del Libro di Torino! - Buongiorno Pescara Sullo stesso argomento Al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli Scrittori di Aboca EdizioniArezzo, 23 aprile 2026 – Dopo il successo degli ultimi anni, al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli scrittori di Aboca... Al Salone del Libro di Torino omaggio a Sammy Basso con il libro scritto dai genitori. Il volume racconta la vita, l’energia e l’impegno del giovane ricercatore vicentino, malato di progeria, scomparso nel 2025. x.com Acquisti Salone del libro reddit Salone del Libro: Torino, gli appuntamenti in programma oggi nello stand Media Cei e Uelci. Il card. Zuppi dialoga con Cazzullo su san Francesco e Papa Francesco(Torino) La terza giornata della XXXVIII edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in corso fino a lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere sul tema Il mondo salvato dai ragazzini, si aprirà ... agensir.it Al Salone del Libro di Torino omaggio a Sammy Basso con il libro scritto dai genitoriIl volume, curato insieme alla giornalista Chiara Pelizzoni, racconta la vita, l’energia e l’impegno del giovane ricercatore vicentino, malato di progeria, scomparso nel 2025 ... rainews.it